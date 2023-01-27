Гол Мелешина принес «Спартаку» победу над болгарским «Ботевым» в товарищеском матче

«Спартак» победил «Ботев» в товарищеском матче со счетом 1:0.
Игра прошла в Дубае на стадионе «Джебаль Али».
Единственный мяч на 67-й минуте забил нападающий московской команды Павел Мелешин
2 февраля «Спартак» должен провести первый матч на Зимнем кубке РПЛ, где соперниками красно-белых будут «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
Товарищеский матч
«Спартак» (Россия) - «Ботев» (Болгария) - 1:0 (0:0)
Гол: Мелешин, 67
«Спартак» (1-й тайм): Шитов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Классен, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Бальде.
«Спартак» (2-й тайм): Максименко, Денисов, Маслов, Дуарте, Рыбус, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Соболев, Мелешин, Николсон
источник: «Советский спорт»