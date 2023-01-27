РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с тульского «Арсенала»

Российский футбольный союз (РФС) снял запрет на право регистрации новых игроков с тульского «Арсенала», сообщается в официальном Telegram-канале тульской команды.

В декабре 2022 года палата по разрешению споров РФС ограничила «Арсенал» в праве регистрировать новых игроков до погашения долгов перед бывшим игроком клуба Евгением Марковым. Ранее Марков перешел в воронежский «Факел».

После 20 туров тульский «Арсенал» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги российского чемпионата, отставая на два очка от зоны стыковых матчей за право вернуться в премьер-лигу.