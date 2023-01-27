World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с тульского «Арсенала»

Команда рассчиталась по долгам со своими бывшими игроками.
27 января 2023 13:45
автор: Александр Евграфов

Российский футбольный союз (РФС) снял запрет на право регистрации новых игроков с тульского «Арсенала», сообщается в официальном Telegram-канале тульской команды.

В декабре 2022 года палата по разрешению споров РФС ограничила «Арсенал» в праве регистрировать новых игроков до погашения долгов перед бывшим игроком клуба Евгением Марковым. Ранее Марков перешел в воронежский «Факел».

После 20 туров тульский «Арсенал» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги российского чемпионата, отставая на два очка от зоны стыковых матчей за право вернуться в премьер-лигу.

Это интересно:
Гвинейский полузащитник Сиссе намерен играть в России до конца карьеры
С сентября 2022 года 28-летний футболист выступает за «Урал».
27.01.2023 14:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС снял запрет на регистрацию новых игроков с тульского «Арсенала»
Команда рассчиталась по долгам со своими бывшими игроками.
27.01.2023 13:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Мелешина принес «Спартаку» победу над болгарским «Ботевым» в товарищеском матче
Игра прошла в Дубае.
27.01.2023 12:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Химки» арендовали Кобесова у «Пари НН»
Срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона.
27.01.2023 12:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игорь Колыванов: Хайкин — хороший вратарь, выступал в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал переход российского вратаря Никиты Хайкина из норвежского «Будё-Глимт» в английский «Бристоль Сити», который выступает в Чемпионшипе.
27.01.2023 11:55
Футбол
Симеоне обвинил арбитра встречи с «Реалом» в предвзятом отношении к Морате
«Атлетико» проиграл «сливочным» в скандальном дерби.
27.01.2023 11:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Наингголан продолжит карьеру в итальянской Серии В
Бельгиец перешел в СПАЛ.
27.01.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Шульгин
Облак о судействе в матче с «Реалом»: Мы уже привыкли
Арбитр оставил «матрасников» в меньшинстве, хотя имел повод принять обратное решение.
27.01.2023 11:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Не хотим иметь ничего общего». Семья Бальде - о слухах о его романе с женой Икарди
Футболист «Спартака» и его жена призвали всех не верить сплетням.
27.01.2023 10:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» назвал стартовый состав на матч с болгарским «Ботевом»
Красно-белые проводят тренировочный сбор в ОАЭ.
27.01.2023 10:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика