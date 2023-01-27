Гвинейский полузащитник Сиссе намерен играть в России до конца карьеры

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе заявил, что не намерен покидать Российскую премьер-лигу.

«У меня не было никаких контактов с европейскими клубами. Я намерен завершить свою карьеру в России, это моя цель. Мне хорошо в «Урале». Если у меня будет возможность остаться здесь, я так и сделаю. Болельщикам «Урала» не стоит беспокоиться», - приводит слова гвинейца «Метарейтинг».

Добавим, что «Урал» первый российский клуб в карьере Сиссе, за «шмелей» хавбек провел 13 матчей и не отличился результативными действиями, его контракт рассчитан до июля 2024 года.