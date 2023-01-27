Полузащитник «Урала» Сиссе - о российских морозах: Никогда не видел такого в своей жизни

Гвинейский полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе вспомнил о матче против ЦСКА в ФОНБЕТ Кубке России (0:0, пен. 5:4), который прошел при температуре в -10 градусов по Цельсию.

«Никогда не видел такого в своей жизни! С самого рождения я никогда не испытывал ничего подобного. Во время игры стало так холодно, что было трудно бегать. Поверьте, если бы у меня был выбор, я бы не стал играть в тот день! Но морозы – это единственный минус России, в остальном она идеальна», - приводит слова Сиссе «Метарейтинг».

За «шмелей» 28-летний хавбек провел 13 матчей и не отличился результативными действиями, его контракт рассчитан до июля 2024 года.