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Новичок «Спартака» Дуарте: Я впечатлен командой, мы сможем выигрывать титулы

Парагвайский дебютант оценил свои первые впечатления о красно-белых.
Новичок «Спартака» Дуарте: Я впечатлен командой, мы сможем выигрывать титулы
27 января 2023 15:17
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Спартак»

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о первых впечатлениях о московской команде, заявив, что впечатлен уровнем клуба.

«Я очень впечатлен, какой это большой клуб. И рассчитываю, что смогу помочь команде. Думаю, мы сможем выигрывать титулы. Сейчас главное – хорошо тренироваться. Что знаю о «Спартаке»? Мельгарехо играл за «Спартак», мы говорили о нем в сборной. Я спрашивал, что за клуб, что за страна, мне показали», - сказал Дуарте в видеоинтервью, размещенном на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, что Дуарте дебютировал в составе красно-белых в товарищеском матче с «Ботевом» в Дубае. Ранее клуб РПЛ приобрел футболиста за четыре миллиона евро у «Серро Портеньо» и заключил с ним контракт до лета 2027 года.

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Новичок «Спартака» Дуарте: Я впечатлен командой, мы сможем выигрывать титулы
Новичок «Спартака» Дуарте: Я впечатлен командой, мы сможем выигрывать титулы
Парагвайский дебютант оценил свои первые впечатления о красно-белых.
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