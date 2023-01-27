Новичок «Спартака» Дуарте: Я впечатлен командой, мы сможем выигрывать титулы

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о первых впечатлениях о московской команде, заявив, что впечатлен уровнем клуба.

«Я очень впечатлен, какой это большой клуб. И рассчитываю, что смогу помочь команде. Думаю, мы сможем выигрывать титулы. Сейчас главное – хорошо тренироваться. Что знаю о «Спартаке»? Мельгарехо играл за «Спартак», мы говорили о нем в сборной. Я спрашивал, что за клуб, что за страна, мне показали», - сказал Дуарте в видеоинтервью, размещенном на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, что Дуарте дебютировал в составе красно-белых в товарищеском матче с «Ботевом» в Дубае. Ранее клуб РПЛ приобрел футболиста за четыре миллиона евро у «Серро Портеньо» и заключил с ним контракт до лета 2027 года.