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В «Зените» отреагировали на слухи о возможном уходе Барриоса и Малкома

По данным СМИ, колумбиец интересен «Бешикташу», а бразилец – «ПСЖ».
В «Зените» отреагировали на слухи о возможном уходе Барриоса и Малкома
27 января 2023 16:18
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Малкома.

Ранее сообщалось, что колумбийский хавбек интересен «Бешикташу», а бразильский форвард – «ПСЖ».

«Не надо верить слухами, особенно провокационным», – заявил Медведев, чьи слова приводит Metaratings.ru.

Напомним, 29-летний Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Он является одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с питерцами действует до 30 июня 2027 года.

источник: Metaratings.ru
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