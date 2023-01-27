Рассказов перешел в «Крылья Советов» из «Спартака»

Защитник Николай Рассказов перешел из московского «Спартака» в «Крылья Советов», сообщается на сайте самарской команды.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на 3,5 года. Рассказов начал свою карьеру в академии «Спартака», в 2020 и 2021 годах выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».

За «Спартак» Рассказов провел 86 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. В минувшем году в составе красно-белых он стал обладателем Кубка России.

«Николай Рассказов – это молодой, но уже опытный российский защитник, он выступал в Лиге Европы, прошел все этапы юношеских и молодежных сборных России. Такой игрок усилит конкуренцию у нас в команде, добавит нам вариативности», - отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Отметим, что в стане самарцев Рассказов будет выступать под 15-м номером.