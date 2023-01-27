Зоран Тошич стал игроком греческой «Ламии»

Сербский полузащитник Зоран Тошич подписал контракт с греческой «Ламией». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Детали контракта не раскрываются. За новую команду 35-летний футболист будет выступать под номером 8.

Напомним, последней командой Тошича был казахстанский «Тобол», в составе которого он выступал с апреля 2021 года. За это время хавбек отыграл 48 матчей, забил 11 голов и отдал 13 голевых передач.

Добавим, что Тошич известен в России по выступлениям за ЦСКА. Он посвятил армейскому клубу 7 лет и выиграл с командой 7 трофеев, в том числе три титула РПЛ.