Голкипер «ПСЖ» Навас дал согласие на переход в «Ноттингем Форест»

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас готов присоединиться к «Ноттингем Форест». Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что 36-летний игрок принял условия английской команды.

По информации источника, в настоящий момент переговоры между клубами не проводились. «Лесники» готовы взять голкипера сборной Коста-Рики в аренду, также рассматривается полноценный трансфер футболиста. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

Добавим, что Навас выступает за «ПСЖ» с 2019 года. Всего за красно-синих он провел 108 матчей, пропустил 87 мячей и отдал 50 результативных передач.