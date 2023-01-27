Двукратный чемпион России по футболу Алексей Семенов скончался на 74-м году жизни

Двукратный чемпион России в качестве тренера «Рубина» Алексей Семенов скончался на 74-м году жизни, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

«Алексей Семёнов почти полвека был связан с «Рубином»: сначала в качестве вратаря (142 матча за «Рубин»), затем тренера, селекционера. Дважды, в 1984 и 1988 годах, возглавлял тренерский штаб нашей команды», - говорится в сообщении команды.

Будучи тренером команды Семенов стал двукратным чемпионом России, дважды был обладателем Суперкубка России , обладателем Кубка России, дважды — бронзовым призером чемпионата России.