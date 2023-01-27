Израильский футболист, которым интересовался «Зенит», перешел в «Зальцбург»

Полузащитник «Маккаби» из Тель-Авива Оскар Глух перебрался в «Зальцбург». В пятницу, 27 января, израильский футболист заключил контракт до 30 июня 2027 года.

Сумма трансфера не раскрывается, но, как пишут СМИ, переход игрока обошелся австрийцам в 7 млн евро.

Ранее сообщалось, что 18-летний Глух интересен «Зениту».

В нынешнем сезоне Глух отыграл 23 матча, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. С ноября 2022 года он выступает за первую команду страны. В его активе 2 матча и 1 гол.