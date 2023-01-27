Нападающий «Локомотива» Изидор переходит в «Лион» на правах аренды

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор присоединится к «Лиону» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что «олимпийцы» заплатят за аренду 22-летнего нападающего 750 тысяч евро.

Как утверждает источник, в сделке между московским и французским клубами прописана сумма выкупа игрока за пять миллионов евро летом 2023 года, если француз отыграет в Лиге 1 конкретное количество матчей.

Добавим, что Изидор присоединился к «Локомотиву» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне за «железнодорожников» он провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.