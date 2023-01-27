Малком согласился на переход в «ПСЖ» 

Нападающий «Зенита» Малком согласен перейти в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что красно-синие хотят арендовать бразильца до конца текущего сезона, включив в сделку право выкупа футболиста.

Как утверждает источник, в Париже работают над предложением для питерского клуба, так так не могут договориться с «Лионом» о трансфере Райана Шерки.

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он провел 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.