Роман Евгеньев продлил контракт с «Крыльями Советов» 

Руководство «Крыльев Советов» объявило о продлении контракта с защитником Роман Евгеньевым до лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба самарцев.

Отмечается, что российский игрок выступает за «крылышек» с 2022 года.

Сообщается, что по словам спортивного директора клуба из Самары Сергея Корниленко, 23-летний футболист заслужил новое соглашение своей стабильной игрой и тем, что он является лидером в обороне.

Добавим, что в текущем сезоне за «Крылья Советов» Евгеньев провел 21 матч и забил один гол.