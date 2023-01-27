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Полузащитник «Эвертона» Гордон близок к переходу в «Ньюкасл» за 45 миллионов евро 

Воспитанник «ирисок» согласовал с новой командой долгосрочный контракт. 
27 января 2023 20:23
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон может стать игроком «Ньюкасла» в ближайшее время. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что футболист подпишет с новым клубом долгосрочное соглашение.

Согласно данным источника, «сороки» согласовали трансфер английского хавбека за 40 миллионов евро. Кроме того, в сделке по 21-летнему игроку прописаны бонусы в размере пяти миллионов евро за различные достижения.

Добавим, что Гордон является воспитанником «Эвертона». В текущем сезоне за «ирисок» он провел 18 матчей и забил три гола.

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Полузащитник «Эвертона» Гордон близок к переходу в «Ньюкасл» за 45 миллионов евро 
Воспитанник «ирисок» согласовал с новой командой долгосрочный контракт. 
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