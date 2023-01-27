Полузащитник «Эвертона» Гордон близок к переходу в «Ньюкасл» за 45 миллионов евро 

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон может стать игроком «Ньюкасла» в ближайшее время. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что футболист подпишет с новым клубом долгосрочное соглашение.

Согласно данным источника, «сороки» согласовали трансфер английского хавбека за 40 миллионов евро. Кроме того, в сделке по 21-летнему игроку прописаны бонусы в размере пяти миллионов евро за различные достижения.

Добавим, что Гордон является воспитанником «Эвертона». В текущем сезоне за «ирисок» он провел 18 матчей и забил три гола.