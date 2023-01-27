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В ЦСКА обсуждали трансфер Дзюбы. Стало известно, почему переход так и не состоялся

Воспитанник «Спартака» мог стать игроком армейцев летом 2022 года.
27 января 2023 21:00
автор: Артур Гичунцев

Журналист Иван Карпов рассказал об интересе московского ЦСКА к нападающему Артему Дзюбе.

По его словам, столичный клуб рассматривал кандидатуру футболиста летом 2022 года, однако, трансфер не состоялся, так как в руководстве возникли разногласия на этот счет.

Напомним, 34-летний Дзюба – воспитанник «Спартака». За первую команду красно-белых он провел 166 матчей, а летом 2015-го футболист подписал контракт с «Зенитом».

За питерцев форвард выступал до лета 2022 года, а затем стал игроком турецкого «Адана Демирспор». В ноябре нападающий договорился с клубом о расторжении контракта и с тех пор пребывает в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Дзюба близок к переходу в «Нижний Новгород».

источник: «Советский спорт»
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