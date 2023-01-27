Полузащитник сборной Марокко Унаи переходит в «Марсель»

«Марсель» подписал хавбека «Анже» и сборной Марокко Аззедина Унаи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре полузащитник вместе с национальной командой дошел до полуфинала турнира.

Сообщается, что сумма сделки по 22-летнему футболисту составит восемь миллионов евро, плюс два миллиона в качестве бонусов.

Добавим, что Унаи присоединился к «Анже» летом 2021 года. В текущем сезоне за французскую команду он провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.