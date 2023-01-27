Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло ответил отказом на предложение перейти в «Борнмут». Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что президент римской команды Дэн Фридкин остался недоволен принятым решением и собирается исключит хавбека из клуба.

Сообщается, что 23-летнего игрока не устроили условия «вишен» и их нынешнее положение в АПЛ. Ранее сообщалось, что итальянцем интересовались «Тоттенхэм» и «Милан».

Напомним, что Дзаньоло перешел в «Рому» в июле 2018 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.