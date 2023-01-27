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«Манчестер Сити» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка Англии

Встреча английских клубов состоится сегодня, 27 января. 
27 января 2023 22:13
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч 1/16 финала Кубка Англии

Отметим, что встреча между командами состоится сегодня, 27 января, на стадионе «Этихад». Начало матча – 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Морено, Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Родри, де Брюйне, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холанд.

«Арсенал»: Тернер, Томиясу, Холдинг, Габриель, Тирни, Джака, Парти, Виейра, Троссард, Сака, Нкетиа.

Добавим, что в настоящий момент «Арсенал» – лидер в АПЛ (50 очков). «Манчестер Сити» занимает вторую строчку (45 очков).

источник: «Советский спорт»
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