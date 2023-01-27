Главный тренер «Барселоны» поделился мнением о нападающем команды Усмане Дембеле.

Отмечается, что контракт 25-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Он играет важную роль в команде. Он особенный, фундаментальный футболист и находится на экстраординарном уровне. Надеюсь, что он останется с нам на долгое время», – приводит слова Хави испанская пресса.

Добавим, что Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В текущем сезоне за сине-гранатовых он провел 27 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.