«Интер» нацелился на нападающего «Ливерпуля» Фирмино

Руководство «Интера» рассматривает возможность приглашения в команду нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что «нерадзурри» ищут альтернативу для Ромелу Лукаку, если бельгиец не вернет свою форму в оставшейся части сезона.

По информации источника, миланский клуб рассчитывает подписать 31-летнего форварда на правах свободного агента. У игрока заканчивается контракт с английской командой летом 2023 года.

Добавим, что Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В текущем сезоне за команду Юргена Клоппа он провел 21 матч, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.