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«Байер» объявил о подписании вратаря «Реймса» Пентца 

«Фармацевтам» понадобился запасной голкипер из-за травмы Андрея Лунева. 
27 января 2023 23:04
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Байера» объявило о приобретении вратаря «Реймса» Патрика Пентца. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Отмечается, что ранее из-за травмы выбыл из строя российский голкипер леверкузенской команды Андрей Лунев.

Сообщается, что контракт австрийского игрока с клубом Бундеслиги рассчитан до лета 2025 года. Сумма сделки не уточняется.

Добавим, что Пентц присоединился к «Реймсу» на правах свободного агента в июле 2022 года. За французскую команду он провел семь матчей и пропустил 14 голов.

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