«Байер» объявил о подписании вратаря «Реймса» Пентца 

Руководство «Байера» объявило о приобретении вратаря «Реймса» Патрика Пентца. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Отмечается, что ранее из-за травмы выбыл из строя российский голкипер леверкузенской команды Андрей Лунев.

Сообщается, что контракт австрийского игрока с клубом Бундеслиги рассчитан до лета 2025 года. Сумма сделки не уточняется.

Добавим, что Пентц присоединился к «Реймсу» на правах свободного агента в июле 2022 года. За французскую команду он провел семь матчей и пропустил 14 голов.