Защитник «Лиона» Гюсто перейдет в «Челси» ближайшим летом 

Руководство «Челси» согласовал трансфер защитника «Лиона» Мало Гюсто. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в ближайшее время француз пройдет медицинское обследование для подписания контракта с лондонцами.

Как утверждает источник, сумма сделки по 19-летнему игроку составит 30 миллионов евро. Футболист присоединится к «пенсионерам» следующим летом.

Добавим, что Гюсто является воспитанником «Лиона». В текущем сезоне за «олимпийцев» он провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей.