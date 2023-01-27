Хави не рассчитывает на Бельерина. Защитник может покинуть «Барселону» летом

Фланговый защитник «Барселоны» Эктор Бельерин не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса. Об этом сообщают каталонские СМИ.
По данным источника, футболист, скорее всего, покинет «Камп Ноу» летом 2023 года. В эти дни он пытается договориться с новой командой.
Напомним, 27-летний Бельерин – воспитанник сине-гранатовых. Он вернулся в «Барсу» из лондонского «Арсенала» осенью 2022-го.
В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник провел 3 матча, но не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
источник: «Советский спорт»