Хави не рассчитывает на Бельерина. Защитник может покинуть «Барселону» летом

Фланговый защитник «Барселоны» Эктор Бельерин не входит в планы главного тренера команды Хави Эрнандеса. Об этом сообщают каталонские СМИ.

По данным источника, футболист, скорее всего, покинет «Камп Ноу» летом 2023 года. В эти дни он пытается договориться с новой командой.

Напомним, 27-летний Бельерин – воспитанник сине-гранатовых. Он вернулся в «Барсу» из лондонского «Арсенала» осенью 2022-го.

В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник провел 3 матча, но не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.