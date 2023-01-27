Де Врей может покинуть «Интер» и перейти в «Вильярреал»

Защитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Стефан Де Врей может стать игроком испанского «Вильярреала».

По информации иностранных СМИ, испанцы уже готовы предложить футболисту хороший контракт, однако миланцы не спешат расставаться с игроком на фоне травм остальных защитников и потенциального ухода Милана Шкриньяра. Более того, «нерадзурри» уже сделали предложению Де Врею о продлении действующего соглашения с сохранением текущей зарплаты в 3,8 миллиона евро.

В текущем сезоне Де Врей провел 18 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил один мяч.

После 19 туров «Интер» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А.