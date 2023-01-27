Защитник «Манчестер Сити» Канселу может перейти в «Барселону»

«Барселона» заинтересована в услугах флангового защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт игрока сборной Португалии с небесно-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, 28-летнего футболиста не устраивает количество игрового времени в английском клубе и он рассматривает возможность покинуть команду Пепа Гвардиолы. Сине-гранатовые проявляют интерес к португальцу, однако ценник в 70 миллионов евро затрудняет совершения сделки.

Напомним, что Канселу присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году. В текущем сезоне за «горожан» он провел 26 матчей, забил два гола и отдал пять результативных передач.