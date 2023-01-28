Гол Аке принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом» в матче 1/16 финала Кубка Англии 

Футболисты «Манчестер Сити» оказались сильнее «Арсенала» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Отметим, что очная встреча английских команд завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Единственный мяч в матче забил защитник небесно-голубых Натан Аке на 64-й минуте после результативной передачи Джека Грилиша.

Напомним, что на данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 19 матчей. «Манчестер Сити» занимает второе место, отставая от лондонской команды на пять очков.