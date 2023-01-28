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ФИФА наказала игрока сборной Уругвая Кавани, опрокинувшего монитор VAR на чемпионате мира

Также наказана Уругвайская футбольная ассоциация.
28 января 2023 09:19
автор: Александр Евграфов

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение в игре группового этапа чемпионата мира в Катаре, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА открыла дисциплинарное дело против Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) после матча с командой Ганы, когда уругвайцы хоть и победили, но не смогли выйти в плей-офф чемпионата. После финального свистка футболисты сборной Уругвая бросились к судье, чтобы высказать недовольство по поводу неназначенного пенальти в ворота ганцев. В ходе споров Хосе Мария Хименес случайно ударил локтем представителя ФИФА Колина Смита, вышедшего на поле, а Кавани по пути в раздевалку опрокинул монитор VAR. Оскорбительным поведением отметились также Фернандо Муслер и Диего Годин.

ФИФА дисквалифицировала Муслера на четыре матча и оштрафовала его на 20 тысяч швейцарских франков, Кавани и Годин пропустят по одной игре и заплатят штраф в 15 тысяч, AUF оштрафована на 50 тысяч, в следующем домашнем матче для болельщиков сборной Уругвая будут закрыты часть трибун.

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ФИФА наказала игрока сборной Уругвая Кавани, опрокинувшего монитор VAR на чемпионате мира
Также наказана Уругвайская футбольная ассоциация.
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