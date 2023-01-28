Главный тренер «ПСЖ» Галтье назвал четырех вице-капитанов команды

Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Кристоф Галтье вынужден был объясниться после пресс-конференции, на которой назвал Килиана Мбаппе вице-капитаном команды, на что резко отреагировали игроки и болельщики.

«Произошло недопонимание, ошибка в коммуникации. Я оговорился. Мбаппе является одним из вице-капитанов. У нас их четверо: Кимпембе, Мбаппе, Рамос и Веррати», - цитируют тренера «ПСЖ» французские СМИ.

На матч 1/16 Кубка Франции с капитанской повязкой на поле вышел Килиан Мбаппе. На послематчевой пресс-конференции Галтье заметил, что Мбаппе является вице-капитаном с лета.

«Я ничего не знал об этом решении и это неправда, что я слышал об этом раньше. Тем не менее, я уважаю, и всегда буду уважать решение команды», - написал Кимпембе в соцсетях.