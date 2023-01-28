World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Главный тренер «ПСЖ» Галтье назвал четырех вице-капитанов команды

Наставник команды вынужден был объясниться после своей пресс-конференции.
28 января 2023 10:40
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Пари Сен-Жермена» Кристоф Галтье вынужден был объясниться после пресс-конференции, на которой назвал Килиана Мбаппе вице-капитаном команды, на что резко отреагировали игроки и болельщики.

«Произошло недопонимание, ошибка в коммуникации. Я оговорился. Мбаппе является одним из вице-капитанов. У нас их четверо: Кимпембе, Мбаппе, Рамос и Веррати», - цитируют тренера «ПСЖ» французские СМИ.

На матч 1/16 Кубка Франции с капитанской повязкой на поле вышел Килиан Мбаппе. На послематчевой пресс-конференции Галтье заметил, что Мбаппе является вице-капитаном с лета.

«Я ничего не знал об этом решении и это неправда, что я слышал об этом раньше. Тем не менее, я уважаю, и всегда буду уважать решение команды», - написал Кимпембе в соцсетях.

Это интересно:
Главный тренер «ПСЖ» Галтье назвал четырех вице-капитанов команды
Наставник команды вынужден был объясниться после своей пресс-конференции.
28.01.2023 10:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бавария» хочет пригласить Зидана
Работа Юлиана Нагельсманна не устраивает руководство.
28.01.2023 10:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
ФИФА наказала игрока сборной Уругвая Кавани, опрокинувшего монитор VAR на чемпионате мира
Также наказана Уругвайская футбольная ассоциация.
28.01.2023 09:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Аке принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом» в матче 1/16 финала Кубка Англии 
Нидерландский защитник поразил ворота «канониров» на 64-й минуте.
28.01.2023 00:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лэмпард прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Эвертона»
Английский специалист возглавлял «ирисок» с января 2022 года. 
27.01.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев объяснил, почему Малком не покинул «Зенит» после отстранения от еврокубков
Всему виной деньги.
27.01.2023 23:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Манчестер Сити» Канселу может перейти в «Барселону»
Защитник «Манчестер Сити» Канселу может перейти в «Барселону»
Португальский футболист недоволен количеством игрового времени в стане «горожан». 
27.01.2023 23:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Де Врей может покинуть «Интер» и перейти в «Вильярреал»
Де Врей может покинуть «Интер» и перейти в «Вильярреал»
Итальянцы хотят сохранить футболиста.
27.01.2023 23:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Хави не рассчитывает на Бельерина – игрок может покинуть «Барселону» летом
В нынешнем сезоне Ла Лиги испанец провел всего 3 матча.
27.01.2023 23:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Лиона» Гюсто перейдет в «Челси» ближайшим летом 
Защитник «Лиона» Гюсто перейдет в «Челси» ближайшим летом 
Завтра французский футболист должен пройти медицинское обследование ради перехода в стан синих.
27.01.2023 23:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика