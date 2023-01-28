Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: Если получится, то команда подпишет новичков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг анонсировал переходы в последние дни перед закрытием трансферного окна, сообщают британские СМИ.

По данным источника, в штабе «МЮ» намерены подписать нескольких игроков, однако вопрос остается открытым в связи с позицией руководства.

«В ближайшие дни, если у нас будет возможность, то мы сделаем эти шаги, но это зависит не только от меня. Каждый день необходимо прогрессировать, если есть возможность стать лучше, то это надо сделать. Я ищу и у меня есть варианты», - сказал тен Хаг.

В зимнее трансферное окно, которое закрывается 31 января, «Манчестер Юнайтед» пополнили до конца сезона вратарь Джек Батленд и нападающий Вут Вегхорст.