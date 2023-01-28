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Агент Лунева рассказал, какие команды хотят подписать российского вратаря

Голкипер может покинуть «Байер» в зимнее трансферное окно.
Агент Лунева рассказал, какие команды хотят подписать российского вратаря
28 января 2023 12:36
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Байер»

Леверкузенский «Байер» приобрел вратаря «Реймса» Патрика Пенца, что вынудило Андрея Лунева задуматься о смене команды. Агент Лунева, Антон Смирнов, рассказал, какие клубы интересуются его клиентом.

«У нас есть вариант в Чемпионшипе, есть Турция и «Карабах». С «Карабахом» мы не вели прямые переговоры, но сегодня я разговаривал с Симоном Рольфесом, он рассказал о желании этого клуба заполучить Андрея, в клуб пришло официальное письмо.

Позиция «Байера» – уважение к Андрею, полная поддержка, клуб отпустит Андрея, если найдется приемлемый вариант, и все будет хорошо со здоровьем. Если нет – тоже никаких проблем, Лунев останется в «Байере» до конца контракта», – заявил агент для «РБ-Спорт».

Напомним, 31-летний Лунев выступает за «Байер» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 1 матч и пропустил 2 гола. Его контракт действует до 30 июня 2023 года, а трансферный ценник составляет 1,50 млн евро.

Добавим, что основным вратарем «Байера» является финский голкипер Лукаш Градецки.

источник: «РБ-Спорт»
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