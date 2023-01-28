Нападающий тульского «Арсенала» Кангва покинул клуб

Фланговый нападающий тульского «Арсенала» и сборной Замбии Эванс Кангва покинул клуб, сообщается на официальном сайте «оружейников».

Отметим, что Кангва выступал за «Арсенал» с 2017 года. На счету 30-летнего замбийца 129 матчей, 19 голов и 11 результативных передач.

«Спасибо, Эванс, за яркую игру в красно-желтой команде», - говорится в сообщении.

«Арсенал» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая на два очка от зоны стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе российского футбола.