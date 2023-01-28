«Зенит» разгромил катарский «Лусаил-Сити» в контрольном матче

Футболисты «Зенита» разгромили катарский «Лусаил-Сити» в контрольном матче в рамках тренировочных сборов в Катаре.

Встреча в Дохе завершилась со счетом 3:0 в пользу действующих чемпионов России. Команда из Санкт-Петербурга провела два тайма двумя разными составами, в одном из которых сыграл бразильский полузащитник Малком. Ранее в СМИ сообщалось, что бразилец может пополнить состав «ПСЖ».

Отметим, что у победителей отличились Андрей Мостовой (24-я минута), Матео Кассьера (72) и Данила Козлов (90).

Ранее «Зенит» в рамках тренировочных сборов разгромил другой катарский клуб – «Аль-Бидду» (9:0).