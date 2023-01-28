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Эмре Джан признался, что победил рак

По словам игрока, болезнь у него обнаружили летом 2018 года.
28 января 2023 13:13
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан перенес операцию из-за рака щитовидной железы. По словам игрока, болезнь у него обнаружили летом 2018 года при переходе в «Ювентус».

«Это многое изменило в моей жизни. У вас может быть много денег, может быть все, но здоровье важнее всего. Это часть жизни, и я советую всем пройти обследование. Неважно, насколько здоровым человек себя считает, если вовремя узнать о проблеме, можно действовать.

Я благодарен врачам «Ювентуса». Мне позвонили через два месяца после медосмотра в клубе. Я не знал, что происходит, я даже не знал, что такое щитовидная железа, и я никогда бы не подумал, что у меня рак. Переехать в Турин стоило хотя бы ради этого», – заявил футболист в интервью немецким СМИ.

Эмре Джан заключил контракт с «Ювентусом» на правах свободного агента. За туринский клуб он выступал до января 2020-го, а затем стал игроком «Боруссии».

В нынешнем сезоне Бундеслиги 29-летний хавбек отыграл 18 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле.

источник: «Советский спорт»
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