«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в контрольном матче

Футболисты «Крыльев Советов» победили «СКА-Хабаровск» в контрольном матче в рамках тренировочных сборов, проходящих в Турции.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу самарского клуба. В составе «Крыльев Советов» дебютный матч провел защитник Николай Рассказов, перешедший из «Спартака». Он отметился голевой передачей.

Голы на свой счет записали Дмитрий Цыпченко (3-я минута), Владимир Хубулов (5, с пенальти) и Илья Гапонов (85).

В 17 турах российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Игры чемпионата России возобновятся в марте.