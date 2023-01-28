World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в контрольном матче

В игре дебютировал защитник самарцев Николай Рассказов, отличившийся голевой передачей.
28 января 2023 13:16
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Крыльев Советов» победили «СКА-Хабаровск» в контрольном матче в рамках тренировочных сборов, проходящих в Турции.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу самарского клуба. В составе «Крыльев Советов» дебютный матч провел защитник Николай Рассказов, перешедший из «Спартака». Он отметился голевой передачей.

Голы на свой счет записали Дмитрий Цыпченко (3-я минута), Владимир Хубулов (5, с пенальти) и Илья Гапонов (85).

В 17 турах российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Игры чемпионата России возобновятся в марте.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в контрольном матче
В игре дебютировал защитник самарцев Николай Рассказов, отличившийся голевой передачей.
28.01.2023 13:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Эмре Джан признался, что победил рак
По словам игрока, болезнь у него обнаружили летом 2018 года.
28.01.2023 13:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» разгромил катарский «Лусаил-Сити» в контрольном матче
Петербуржцы забили три безответных мяча в ворота соперника.
28.01.2023 13:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий тульского «Арсенала» Кангва покинул клуб
Нападающий тульского «Арсенала» Кангва покинул клуб
Футболист выступал в Туле с 2017 года.
28.01.2023 12:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Лунева рассказал, какие команды хотят подписать российского вратаря
Агент Лунева рассказал, какие команды хотят подписать российского вратаря
Голкипер может покинуть «Байер» в зимнее трансферное окно.
28.01.2023 12:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: Если получится, то команда подпишет новичков
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: Если получится, то команда подпишет новичков
Наставник манкунианцев анонсировал трансферы, однако многое зависит от позиции руководства.
28.01.2023 11:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «ПСЖ» Галтье назвал четырех вице-капитанов команды
Наставник команды вынужден был объясниться после своей пресс-конференции.
28.01.2023 10:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бавария» хочет пригласить Зидана
«Бавария» хочет пригласить Зидана
Работа Юлиана Нагельсманна не устраивает руководство.
28.01.2023 10:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
ФИФА наказала игрока сборной Уругвая Кавани, опрокинувшего монитор VAR на чемпионате мира
Также наказана Уругвайская футбольная ассоциация.
28.01.2023 09:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Аке принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом» в матче 1/16 финала Кубка Англии 
Нидерландский защитник поразил ворота «канониров» на 64-й минуте.
28.01.2023 00:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика