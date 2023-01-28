Украинская федерация футбола протестует против товарищеских матчей российских клубов

Украинская федерация футбола считает проведение российскими клубами товарищеских матчей с иностранными командами нарушениями санкций и требует принять меры. Об этом заявил пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский.

«Несмотря на то, что матчи носят неофициальный статус, мы считаем их проведение нарушением изоляции российского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в соревнованиях с иностранными командами», - приводит слова Глывинского американские СМИ.

Ранее президент Украины Зеленский выразил протест против возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.