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Гакпо об адаптации в «Ливерпуле»: Все больше, чем то, к чему я привык

Форвард выстрелил на чемпионате мира.
Гакпо об адаптации в «Ливерпуле»: Все больше, чем то, к чему я привык
28 января 2023 14:08
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо рассказал о том, как проходит его адаптация в английском клубе.

«Я стараюсь адаптироваться как можно быстрее, совершенствоваться каждый день и в конце концов показать лучшую версию себя. Думаю, что все просто новое. Даже маленькие вещи, которые люди делают здесь по-другому, чем в Нидерландах. Все больше, чем то, к чему я привык, так что это тоже одна вещь, которая сильно изменилась», - приводит слова форварда клубная пресс-служба «красных».

Добавим, что Гакпо поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Нидерландов и провел там 5 матчей, забив 3 мяча. Что касается его выступлений за ПСВ, то футболист отыграл в этом сезоне 29 матчей, забил 15 голов и отдал 18 голевых передач.

источник: ФК «Ливерпуль»
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