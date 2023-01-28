Гакпо об адаптации в «Ливерпуле»: Все больше, чем то, к чему я привык

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо рассказал о том, как проходит его адаптация в английском клубе.

«Я стараюсь адаптироваться как можно быстрее, совершенствоваться каждый день и в конце концов показать лучшую версию себя. Думаю, что все просто новое. Даже маленькие вещи, которые люди делают здесь по-другому, чем в Нидерландах. Все больше, чем то, к чему я привык, так что это тоже одна вещь, которая сильно изменилась», - приводит слова форварда клубная пресс-служба «красных».

Добавим, что Гакпо поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Нидерландов и провел там 5 матчей, забив 3 мяча. Что касается его выступлений за ПСВ, то футболист отыграл в этом сезоне 29 матчей, забил 15 голов и отдал 18 голевых передач.