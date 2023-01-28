World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ждем официального предложения»: Семак подтвердил интерес «ПСЖ» к Малкому

Ранее сообщалось, что парижане арендуют игрока до конца сезона.
28 января 2023 14:34
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ». Об этом заявил главный тренер российского клуба Сергей Семак. По словам специалиста, в руководстве ждут официального предложения о трансфере.

«На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло», – добавил Семак для клубной пресс-службы.

25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с питерцами действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» арендует форварда до конца сезона.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Ждем официального предложения»: Семак подтвердил интерес «ПСЖ» к Малкому
Ранее сообщалось, что парижане арендуют игрока до конца сезона.
28.01.2023 14:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гакпо об адаптации в «Ливерпуле»: Все больше, чем то, к чему я привык
Гакпо об адаптации в «Ливерпуле»: Все больше, чем то, к чему я привык
Форвард выстрелил на чемпионате мира.
28.01.2023 14:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Украинская федерация футбола протестует против товарищеских матчей российских клубов
На Украине считают их нарушением санкций.
28.01.2023 13:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в контрольном матче
В игре дебютировал защитник самарцев Николай Рассказов, отличившийся голевой передачей.
28.01.2023 13:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Эмре Джан признался, что победил рак
Эмре Джан признался, что победил рак
По словам игрока, болезнь у него обнаружили летом 2018 года.
28.01.2023 13:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» разгромил катарский «Лусаил-Сити» в контрольном матче
Петербуржцы забили три безответных мяча в ворота соперника.
28.01.2023 13:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий тульского «Арсенала» Кангва покинул клуб
Нападающий тульского «Арсенала» Кангва покинул клуб
Футболист выступал в Туле с 2017 года.
28.01.2023 12:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Лунева рассказал, какие команды хотят подписать российского вратаря
Агент Лунева рассказал, какие команды хотят подписать российского вратаря
Голкипер может покинуть «Байер» в зимнее трансферное окно.
28.01.2023 12:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: Если получится, то команда подпишет новичков
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: Если получится, то команда подпишет новичков
Наставник манкунианцев анонсировал трансферы, однако многое зависит от позиции руководства.
28.01.2023 11:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «ПСЖ» Галтье назвал четырех вице-капитанов команды
Наставник команды вынужден был объясниться после своей пресс-конференции.
28.01.2023 10:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика