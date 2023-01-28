«Ждем официального предложения»: Семак подтвердил интерес «ПСЖ» к Малкому

Форвард «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ». Об этом заявил главный тренер российского клуба Сергей Семак. По словам специалиста, в руководстве ждут официального предложения о трансфере.

«На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло», – добавил Семак для клубной пресс-службы.

25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с питерцами действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» арендует форварда до конца сезона.