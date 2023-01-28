«Я этого не хочу»: Анчелотти объяснил, почему у «Реала» нет своего стиля

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, почему у его команды отсутствует игровой стиль.

«Когда мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом сезоне, люди говорили, что у нас нет своего игрового стиля, и это нормально. «Реал» не имеет четкой идентичности, но лишь по той простой причине, что я это не хочу. Пусть говорят, что у нас нет своего стиля, но я хочу, чтобы наш футбол был многоликим», - приводит слова итальянского специалиста испанская пресса.

Напомним, в чемпионате Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на три очка. Кроме того, мадридцы вышли в полуфинал Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов.