Евгений Ловчев: Тедеско не самый великий тренер, возглавить сборную Бельгии – суперпредложение

Мы попросили лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева прокомментировать эту новость.

- Тедеско и Шварц не такие два великих экземпляра в мировом футболе, - говорит Ловчев. – Никому они в Европе особо не нужны. Для Тедеско возглавить сборную Бельгии – это суперпредложение. Золотое поколение бельгийцев уходит, но на его примере уже растет новое поколение. Правда, у Тедеско нет времени, чтобы ждать там 5 или 10 лет, пока новое поколение подойдет.

НАША СПРАВКА

37-летний Тедеско в прошлом сезоне возглавил «Лейпциг», завоевал с ним место в Лиге чемпионов и выиграл Кубок Германии. Однако в начале сентября после провального старта в Бундеслиге был уволен.

От предложения возглавить сборную Бельгии ранее отказались Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш.