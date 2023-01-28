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Евгений Ловчев: Если «ПСЖ» за Малкома заплатит, надо отпускать, иначе уйдет бесплатно 

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком может перейти в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает L'Equipe.
Евгений Ловчев: Если «ПСЖ» за Малкома заплатит, надо отпускать, иначе уйдет бесплатно 
28 января 2023 15:43
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Зенит»

Интерес к бразильцу со стороны «ПСЖ» подтвердил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Мы попросили лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева прокомментировать эту новость.

- Нужно ли Малкома отпускать? «Зенит» все равно станет чемпионом, в еврокубках не играет.

- Конечно, нужно. Если «ПСЖ» за него заплатит, надо отпускать. Мы же знаем, что ФИФА разрешила иностранцам в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими клубами. Поэтому, если за игрока дают деньги, надо отпускать. Иначе есть опасность что он просто уйдет бесплатно.

источник: «Советский спорт»
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Евгений Ловчев: Если «ПСЖ» за Малкома заплатит, надо отпускать, иначе уйдет бесплатно 
Евгений Ловчев: Если «ПСЖ» за Малкома заплатит, надо отпускать, иначе уйдет бесплатно 
Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком может перейти в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает L'Equipe.
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