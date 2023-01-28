Евгений Ловчев: Если «ПСЖ» за Малкома заплатит, надо отпускать, иначе уйдет бесплатно 

Интерес к бразильцу со стороны «ПСЖ» подтвердил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Мы попросили лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева прокомментировать эту новость.

- Нужно ли Малкома отпускать? «Зенит» все равно станет чемпионом, в еврокубках не играет.

- Конечно, нужно. Если «ПСЖ» за него заплатит, надо отпускать. Мы же знаем, что ФИФА разрешила иностранцам в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими клубами. Поэтому, если за игрока дают деньги, надо отпускать. Иначе есть опасность что он просто уйдет бесплатно.