Евгений Ловчев: Если «ПСЖ» за Малкома заплатит, надо отпускать, иначе уйдет бесплатно 

Интерес к бразильцу со стороны «ПСЖ» подтвердил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Мы попросили лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева прокомментировать эту новость.
- Нужно ли Малкома отпускать? «Зенит» все равно станет чемпионом, в еврокубках не играет.
- Конечно, нужно. Если «ПСЖ» за него заплатит, надо отпускать. Мы же знаем, что ФИФА разрешила иностранцам в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими клубами. Поэтому, если за игрока дают деньги, надо отпускать. Иначе есть опасность что он просто уйдет бесплатно.
источник: «Советский спорт»