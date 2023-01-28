Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина»

Юрий Уткульбаев утвержден главным тренером казанского «Рубина».

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт со специалистом подписан до конца текущего сезона.

Напомним, 53-летний тренер стал исполняющим обязанности наставника команды 15 ноября 2022 года после отставки Леонида Слуцкого.

После 20 туров «Рубин» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.

В сезоне-2021/22 казанцы вылетели из РПЛ. Для того, чтобы вернуться обратно напрямую, им необходимо занять два первых места.