Роналду посетит туринскую прокуратуру в связи с делом «Ювентуса»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду собирается посетить прокуратуру Турина для дачи показаний по делу о финансовых махинациях в «Ювентусе».

По информации итальянской прессы, португалец сам изъявил такое желание в надежде получить причитающиеся ему по отдельному договору почти 20 миллионов евро.

Напомним, ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации, связанные с переходом Роналду в 2018 году из мадридского «Реала». Кроме того, правоохранительные органы заинтересовала информация о том, что в пандемию, после отказа ряда игроков от части своей зарплаты руководство клуба заключило с ними отдельные тайные договоры, по которым футболисты продолжили получать деньги.

После 19 туров «Ювентус» с 23 очками занимает 11-е место.