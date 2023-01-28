Аллегри подтвердил, что Маккенни в ближайшее время станет игроком «Лидса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что американский полузащитник команды Уэстон Маккенни в скором времени станет игроком английского «Лидса».

«Маккенни не будет доступен завтра, потому что он находится в центре переговоров. Думаю, что клуб уже договорился с его новой командой, поэтому завтра его не будет», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба туринцев.

Отметим, что Маккенни 24 года. Он стал полноценным игроком «Юве» летом 2021 года. За его переход итальянцы выложили 20,50 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник отыграл 15 матчей и забил один гол. Также на его счету один результативный пас.