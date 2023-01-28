Лисакович не перейдет в «Торпедо», «Рубин» отказался продавать игрока

Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович не перейдет в московское «Торпедо».

Как сообщает «РБ-Спорт», казанцы отказались расставаться с футболистом. В то же время, по информации источника, сам форвард также хочет остаться в Казани.

Напомним, контракт Лисаковича с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона долларов.

После 20 туров «Рубин» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.

В сезоне-2021/22 казанцы вылетели из РПЛ. Для того, чтобы вернуться обратно напрямую, им необходимо занять два первых места.