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Форвард «Локомотива» Керк стал игроком «Антверпена»

Легионер покинул Россию и продолжит карьеру в Бельгии.
28 января 2023 18:04
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк официально представлен в качестве футболиста «Антверпена».

По информации пресс-службы бельгийского клуба, футболист воспользовался опцией ФИФА приостановить контракт с железнодорожниками и покинул столичную команду.

В первой половине чемпионата РПЛ Керк провел 23 матча, включая Кубок страны, в которых забил три мяча.

После 17 туров «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в одном очке от зоны вылета.

источник: ФК «Антверпен»
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