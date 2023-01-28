Форвард «Локомотива» Керк стал игроком «Антверпена»

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк официально представлен в качестве футболиста «Антверпена».

По информации пресс-службы бельгийского клуба, футболист воспользовался опцией ФИФА приостановить контракт с железнодорожниками и покинул столичную команду.

В первой половине чемпионата РПЛ Керк провел 23 матча, включая Кубок страны, в которых забил три мяча.

После 17 туров «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в одном очке от зоны вылета.