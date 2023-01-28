World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Голевая передача Миранчука спасла «Торино» от поражения в матче с «Эмполи»

Россиянин вышел на замену во втором тайме.
28 января 2023 18:54
автор: Александр Шульгин

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле сыграл вничью с «Торино».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Себастьяно Луперто и Рэзван Марин, после голов которых «Эмполи» повел 2:0. Однако во втором тайме гости смогли отыграться благодаря мячам Самуэле Риччи и Тони Санабрия.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле во втором тайме, заменив на 55-й минуте Неманью Радоньича. В активе россиянина голевая передача на Санабрия.

«Эмполи» набрал 26 очков, оставшись на десятом месте в турнирной таблице.

«Торино» с 27 очками по-прежнему занимает восьмую строчку.

Серия А
20-й тур
«Эмполи» - «Торино» - 2:1 (1:0)
Голы: Луперто, 37; Марин, 69 - Риччи, 82; Санабрия, 85.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Голевая передача Миранчука спасла «Торино» от поражения в матче с «Эмполи»
Россиянин вышел на замену во втором тайме.
28.01.2023 18:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Миранчук вышел на поле во втором тайме матча «Эмполи» - «Торино»
Россиянин начал встречу на скамейке запасных.
28.01.2023 18:22
Футбол
автор: Александр Шульгин
Форвард «Локомотива» Керк стал игроком «Антверпена»
Легионер покинул Россию и продолжит карьеру в Бельгии.
28.01.2023 18:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Лисакович не перейдет в «Торпедо», «Рубин» отказался продавать игрока
Футболист останется в Казани.
28.01.2023 17:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Аллегри подтвердил, что Маккенни в ближайшее время станет игроком «Лидса»
Американец покидает туринский «Ювентус».
28.01.2023 17:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
Роналду посетит туринскую прокуратуру в связи с делом «Ювентуса»
Роналду посетит туринскую прокуратуру в связи с делом «Ювентуса»
«Старая синьора» лишилась 15 очков из-за финансовых махинаций.
28.01.2023 16:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
Миранчук остался в запасе «Торино» на матч против «Эмполи»
Россиянин не выйдет на поле с первых минут.
28.01.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина»
Уткульбаев утвержден главным тренером «Рубина»
Специалист фактически возглавляет команду с конца прошлого года.
28.01.2023 16:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Евгений Ловчев: Если «ПСЖ» за Малкома заплатит, надо отпускать, иначе уйдет бесплатно 
Евгений Ловчев: Если «ПСЖ» за Малкома заплатит, надо отпускать, иначе уйдет бесплатно 
Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком может перейти в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает L'Equipe.
28.01.2023 15:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: Тедеско не самый великий тренер, возглавить сборную Бельгии – суперпредложение
Евгений Ловчев: Тедеско не самый великий тренер, возглавить сборную Бельгии – суперпредложение
Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско является кандидатом на пост наставника сборной Бельгии, сообщают бельгийские издание СМИ.
28.01.2023 15:31
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика