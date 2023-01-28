Голевая передача Миранчука спасла «Торино» от поражения в матче с «Эмполи»

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Эмполи» на своем поле сыграл вничью с «Торино».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Себастьяно Луперто и Рэзван Марин, после голов которых «Эмполи» повел 2:0. Однако во втором тайме гости смогли отыграться благодаря мячам Самуэле Риччи и Тони Санабрия.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и появился на поле во втором тайме, заменив на 55-й минуте Неманью Радоньича. В активе россиянина голевая передача на Санабрия.

«Эмполи» набрал 26 очков, оставшись на десятом месте в турнирной таблице.

«Торино» с 27 очками по-прежнему занимает восьмую строчку.

Серия А

20-й тур

«Эмполи» - «Торино» - 2:1 (1:0)

Голы: Луперто, 37; Марин, 69 - Риччи, 82; Санабрия, 85.