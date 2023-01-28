«Фрайбург» обыграл «Аугсбург» и вернулся в тройку лидеров Бундеслиги

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле обыграл «Аугсбург».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаэль Грегорич, Лукас Хелер и Филипп Линхарт. Гости ответили реализованным пенальти в исполнении Мергима Бериши.
«Фрайбург» набрал 34 очка и временно поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.
«Аугсбург» с 18 очками остался на 14-й позиции.
Бундеслига
18-й тур
«Фрайбург» - «Аугсбург» - 3:1 (2:1)
Голы: Грегорич, 13; Хелер, 30; Линхарт, 85 - Бериша, 29 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»