«Фрайбург» обыграл «Аугсбург» и вернулся в тройку лидеров Бундеслиги

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле обыграл «Аугсбург».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Михаэль Грегорич, Лукас Хелер и Филипп Линхарт. Гости ответили реализованным пенальти в исполнении Мергима Бериши.

«Фрайбург» набрал 34 очка и временно поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Аугсбург» с 18 очками остался на 14-й позиции.

Бундеслига

18-й тур

«Фрайбург» - «Аугсбург» - 3:1 (2:1)

Голы: Грегорич, 13; Хелер, 30; Линхарт, 85 - Бериша, 29 (с пенальти).