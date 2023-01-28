Моуринью - о возможном возвращении в АПЛ: Сейчас я думаю только о «Роме», а не о своем будущем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал появившиеся слухи о том, что он может возглавить один из клубов АПЛ.

Ранее появилась информация, что португальский специалист вновь заинтересован в работе в «Челси».

– Я хотел бы сказать, что не понимаю, почему некоторые говорят, что я хочу в АПЛ, а другие говорят, что АПЛ хочет меня. В данный момент я живу сегодняшним днем. Когда клуб захочет поговорить со мной, я всегда буду готов. Но сейчас я думаю только о «Роме», а не о своем будущем, – цитирует Моуринью сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что действующее соглашение Моуринью с «Ромой» рассчитано до лета 2024 года. Помимо «Челси», в АПЛ португалец тренировал «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». 60-летний специалист трижды становился чемпионом Англии.