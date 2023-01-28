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«Унион» нанес поражение «Герте» Шварца и продолжает погоню за «Баварией»

Берлинцы продолжают удивлять в текущем сезоне.
28 января 2023 19:35
автор: Александр Шульгин

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Унион» в берлинском дерби обыграл «Герту» и продолжил погоню за мюнхенской «Баварией».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Урса Фишера, в составе которой отличились Данило Дуки и Пауль Зегуйн.

Таким образом, «Унион» набрал 36 очков и сравнялся по этому показателю с лидирующей в чемпионате мюнхенской «Баварией», однако у действующих чемпионов есть одна игра в запасе.

«Герта» под руководством экс-наставника московского «Динамо» Сандро Шварца с 14 очками осталась на предпоследней, 17-й строчке.

Бундеслига
18-й тур
«Герта» (Берлин) - «Унион» (Берлин) - 0:2 (0:1)
Голы: Дуки, 44; Зегуйн, 67.

источник: «Советский спорт»
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